Come riporta il Corriere Adriatico, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Destiny Egharevba alla Recanatese. L'esterno d'attacco classe 2003 si trasferirà in prestito dalla Fiorentina e si sta già allenando con la sua nuova squadra in Serie C.

Il ragazzo, infatti, è già in gruppo da qualche giorno agli ordini di mister Pagliari.