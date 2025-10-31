Commisso vuole tornare in Italia, ma non sa quando potrà farlo. Intanto Pradè si muove tra i carboni ardenti

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza la situazione creatasi in casa Fiorentina, con la squadra penultima in classifica e la panchina inevitabilmente traballante di Stefano Pioli.

Fiducia a Pioli

Dalla società viola è arrivata comunque fiducia per il tecnico viola, nonostante quella in Serie A sia la peggior partenza nella storia della Fiorentina. Fiducia ribadita in loco da Ferrari, Pradè e Goretti, a distanza da Commisso, che si fa sentire dagli USA.

Commisso vuole tornare

La Gazzetta scrive che il presidente viola vorrebbe tornare in Italia, ma al momento non sa quando potrà farlo. Intanto c'è un direttore sportivo (Pradè) costretto a muoversi sui carboni ardenti con la contestazione a suo carico dei tifosi viola. Al momento qualsiasi mossa, compresa la ricerca di un nuovo allenatore, gli è altamente sconsigliata.