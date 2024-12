La probabile formazione dell'Inter: Inzaghi deve mettere mano a una difesa in emergenza. Un dubbio a destra, ma davanti ci sono tutti (e sono forti)

Si avvicina la sfida che metterà di fronte questa sera Fiorentina e Inter, in campo al Franchi alle 18.00. Inzaghi studia l'undici titolare e dovrà fare fronte a diverse assenze. In porta è confermato Sommer, con Bisseck, de Vrij e Bastoni a comporre la difesa a tre viste le indisponibilità di Pavard e Acerbi. Darmian in vantaggio su Dumfries per la corsia destra, mentre Dimarco giocherà certamente come esterno sinistro. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan pronti ad agire in mezzo. In attacco torna titolare Thuram al fianco di Lautaro Martínez.

La probabile formazione dell'Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez