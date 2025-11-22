Non solo quella odierna: domani appuntamento con un altra Fiorentina-Juventus. L'allenatore delle bianconere: "Fiorentina favorita"

Anche domani vedremo un'altra sfida tra Fiorentina e Juventus, quella valevole per la settima giornata di Serie A Femminile.

La situazione di classifica

Le due squadre arrivano appollaiate in classifica, con le viola di Pinones-Arce a quota 11 punti e le ragazze di Canzi a quota 10, in diretto inseguimento. Nonostante ciò, il mister delle bianconere ha commentato con preoccupazione l'incontro di domani.

Le parole di Canzi

“La Fiorentina in questo momento è favorita: ha più punti di noi, ha segnato il doppio di noi, e in generale ha avuto un percorso migliore del nostro in campionato. Sicuramente vorranno aumentare o mantenere il gap in classifica, quindi dovremmo ridurre l'attuale divario tra noi e loro”.