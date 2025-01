Benedetto Ferrara: "Un segnale inquietante e tanti misteri, compreso Gudmundsson. Pongracic? Milioni buttati via"

“La Fiorentina riesce nell'impresa di perdere a Monza e a non approfittare di una giornata di campionato che le offriva la possibilità di riprendere la corsa”. Inizia così il commento scritto dal giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, sul quotidiano fiorentino.

Ferrara scrive anche: “C'era una volta Kean, lo cercavi, lo trovavi. Non lo cerchi e non lo trovi più. Che fine ha fatto la Fiorentina? Un punto in cinque partite è un segnale inquietante. E poi, quanti misteri. Pongracic? Milioni buttati via. Per ora, ovvio. Non resta che la speranza. Nella soluzione dei misteri, compreso Gud, ovvio”.