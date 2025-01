Colpani o perde palla o ruzzola per terra. Palladino toglie Gudmundsson per disperazione. Richardson spettatore disinteressato della percussione di Ciurria

C’è poco da commentare. La Fiorentina doveva vincere e invece ha perso, e male, sul campo dell’ultima in classifica. Anche oggi ha preso due gol e ne ha segnato solo uno grazie a un rigore fantasma.

Crisi conclamata

Non c’è niente da salvare neanche nelle prestazioni dei singoli. Un punto nelle ultime cinque partite. Parlare di crisi conclamata non mi pare azzardato.

Voti e giudizi

Richardson – 4 – Gira per il campo in cerca di posizione, scambi, e pallone. Spettatore disinteressato della percussione di Ciurria che segna.

Adli – 4 – Ok, non ha l’animo del difensore, però si fa anticipare come un pivello da Maldini. Prova lanci e verticalizzazioni senza fortuna.

Colpani – 3 O perde palla o ruzzola per terra: tertuim non datur.

Gudmundsson – 0 – Mai in partita, i pochi palloni che tocca li perde immediatamente. Un fantasma. Palladino lo cambia tra il primo e il secondo tempo per disperazione. Trasforma in campanile un goloso pallone che chiedeva solo di essere sbattutto in porta.

