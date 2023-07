Martinovic: "Brekalo grande esperienza e qualità, può diventare importante per la Fiorentina. Ve lo garantisco"

A Sportitalia è intervenuto l’agente Milan Martinovic per parlare dei possibili affari sull’asse italo-croato, commentando anche un giocatore di proprietà della Fiorentina:

"Per me Šutalo è un grande giocatore: lo è già ora, ancor di più pensando ai margini di miglioramento che ha ed a quanto possa crescere. Non so se sia pronto per giocare subito in un grande club ed in un campionato forte, ma il problema principale a mio avviso è che il prezzo è abbastanza alto: la Dinamo Zagabria chiede tra i 15 e i 20 milioni. Insomma un investimento importante, che sicuramente sarebbe necessario per assicurarselo”.

E su Brekalo: "Si tratta di un giocatore di grande esperienza e grande qualità, può diventare importante per i viola, ne sono certo”.