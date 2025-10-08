Carobbi: “Cataldi e Adli erano dei riferimenti, alla Fiorentina manca peso specifico. Quando vedi ridere i calciatori in campo…”

A Toscana TV ha parlato l’ex difensore viola Stefano Carobbi, che ha espresso alcune perplessità su molteplici aspetti di casa Fiorentina.

‘Non so se la Fiorentina sia migliorata a centrocampo’

“Contro la Roma la Fiorentina ha fatto la miglior gara da inizio anno, commettendo però i soliti errori. A livello difensivo la Fiorentina lascia troppo spazio agli avversari, ha subito 4 gol su 8 da calcio da fermo. Il centrocampo viola non so se sia stato migliorato, Cataldi e Adli erano giocatori con personalità nelle difficoltà ed erano dei riferimenti in campo, quest’anno non ci sono calciatori così, manca peso specifico”.

‘Vedere i calciatori viola ridere…’

“Il gol del pareggio di Soulè non si può subire in quel modo, il giocatore romano ha avuto troppo spazio. Vedo calciatori della Fiorentina ridere mentre l’arbitro è al VAR e ti stanno per fischiare un rigore contro, come accaduto col Napoli… significa che c’è qualcosa che non va. Pioli via? La Fiorentina avrebbe dovuto muoversi diversamente in tal caso, vista la sosta per le nazionali”.