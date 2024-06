La Fiorentina U17 di Capparella batte il Monza e accede alle finali nazionali. In semifinale contro...

Vittoria importante della Fiorentina Under 17 contro i parietà del Monza. Le reti di Senogo e Di Pierdomenico per il 2-0 viola spediscono la squadra gigliata alle Finali Scudetto del campionato, con la squadra di Mister Capparella che adesso se la vedrà in semifinale contro la vincente della sfida Inter - Empoli.

Questo il programma delle finali:

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

Semifinale 1 U17 Serie A e B | Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, ore 17 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)

Semifinale 2 U17 Serie A e B | Stadio Del Conero di Ancona, ore 20.30 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)

VENERDÌ 21 GIUGNO

Finale Under 17 Serie A e B | Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, ore 19 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)