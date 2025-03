Conte: "Non è che abbiamo rischiato chissà cosa. Meritiamo la vittoria contro la Fiorentina sotto ogni punto di vista"

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo il successo contro la Fiorentina ha detto: “Non è che abbiamo rischiato chissà cosa, abbiamo meritato la vittoria sotto ogni punto di vista”.

E poi: “Il risultato ci sta stretto e non puoi andare nello spogliatoio all'intervallo sull'1-0 dopo il primo tempo che abbiamo fatto. Vuol dire poter rischiare di rovinare tutto per un piccolo particolare o per nervosismo”.