Ferrara: "Il Vanolismo ha il dono dell'imprevedibilità. Un atto masochista e una scelta sciagurata"

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha commentato il pesante ko della Fiorentina a Udine sul proprio giornale.

Vanolismo e imprevedibilità

Ferrara ha scritto: “Era una grande occasione. Ma il Vanolismo, come noto, ha il dono dell'imprevedibilità. Riecco a noi la difesa a tre: c'è da trovare un posto a Rugani. Si, un atto masochista”.

Scelta sciagurata

E poi: “Non che gli altri abbiano fatto chissà cosa. Gud sempre in ferie, e non solo lui…Certo, la scelta di Rugani, che evidentemente non è proprio in condizione, pesa. E allora la responsabilità del tecnico raddoppia, perché ha fatto una scelta sciagurata”.