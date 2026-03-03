​​

Ferrara: "Il Vanolismo ha il dono dell'imprevedibilità. Un atto masochista e una scelta sciagurata"

Redazione /
Paolo Vanoli
Vanoli arrabbiato. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha commentato il pesante ko della Fiorentina a Udine sul proprio giornale. 

Vanolismo e imprevedibilità

Ferrara ha scritto: “Era una grande occasione. Ma il Vanolismo, come noto, ha il dono dell'imprevedibilità. Riecco a noi la difesa a tre: c'è da trovare un posto a Rugani. Si, un atto masochista”. 

Scelta sciagurata

E poi: “Non che gli altri abbiano fatto chissà cosa. Gud sempre in ferie, e non solo lui…Certo, la scelta di Rugani, che evidentemente non è proprio in condizione, pesa. E allora la responsabilità del tecnico raddoppia, perché ha fatto una scelta sciagurata”. 

