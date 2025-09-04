​​
header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Richardson & Co. Le uscite sono ancora possibili

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina nella parte riferita alla Fiorentina si parla di Gudmundsson e della preparazione in vista del Napoli, oltre alla presentazione di Nicolussi.

Prima pagina 

In prima pagina si legge: “Aspettando Gud. Ora Firenze gli chiede colpi da 10". 

Pagina 14

In alto a pagina 14: “La Fiorentina cerca il suo 10 very Gud” e sotto: “Doppia viola con Piccoli: prove di 3-4-1-2 e 3-5-1-1”. 

Pagina 15

A pagina 15 invece le parole di Nicolussi: “Hans: ”Penso in verticale". E di spalla: “Richardson & C. Le uscite sono ancora possibili” 

Notizie correlate
💬 Commenti