Corriere dello Sport-Stadio: Richardson & Co. Le uscite sono ancora possibili
Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina nella parte riferita alla Fiorentina si parla di Gudmundsson e della preparazione in vista del Napoli, oltre alla presentazione di Nicolussi.
Prima pagina
In prima pagina si legge: “Aspettando Gud. Ora Firenze gli chiede colpi da 10".
Pagina 14
In alto a pagina 14: “La Fiorentina cerca il suo 10 very Gud” e sotto: “Doppia viola con Piccoli: prove di 3-4-1-2 e 3-5-1-1”.
Pagina 15
A pagina 15 invece le parole di Nicolussi: “Hans: ”Penso in verticale". E di spalla: “Richardson & C. Le uscite sono ancora possibili”
💬 Commenti