De Rossi si porta a casa un punto dal 'Tardini' e il Genoa ora è a + 6 sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Si è appena concluso l'anticipo delle 12:30 allo stadio ‘Tardini’ tra Parma e Genoa, con un pareggio a reti inviolate.
La cronaca della gara
Giocano a viso aperto entrambe le squadre, con tantissime occasione per parte. Nel secondo tempo è il Parma a creare più azioni da gol senza però concretizzare. Nel finale di gara il Genoa prova l'assalto alla porta difesa da Corvi che salva i suoi con un grande intervento, a seguito di altra parata importante compiuta nel primo tempo. Alla fine nessuna delle due squadre prevale sull'altra e finisce così in pareggio per 0-0.
Come cambia la classifica
Con questo pareggio la squadra allenata da Cuesta supera momentaneamente la Cremonese e aggancia Sassuolo e Torino a quota 23, mentre i rossoblù guidati da De Rossi vanno a 20 punti, a +6 dalla Fiorentina impegnata tra poco sul campo del Bologna.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 49, Milan 43, Napoli 43, Roma 39, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Parma 23, Cremonese 22, Cagliari 22, Genoa 20, Lecce 17, Fiorentina 14, Pisa 14, Verona 13.