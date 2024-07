Valcareggi: "Colpani è un giocatore moderno, la Fiorentina è stata brava. Se dovesse essere ceduto Nico Gonzalez non mi sveno"

Quest’oggi il procuratore di mercato e tifoso viola Furio Valcareggi, durante un collegamento con Lady Radio, ha analizzato gli ultimi giorni di calciomercato della Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“E' un ragazzo bello, bravo, simpatico e che ha molta voglia di giocare: credo che non serva altro per descriverlo. Ha fantasie e corsa, potrebbe essere paragonato a Massimo Orlando: è un giocatore capace di inventarsi la giocata in qualsiasi momento. Se vi ricordate qualche settimana avevo fatto l'appello ufficiale, chiedendo di prenderlo il prima possibile. Volevano 18 milioni? Io gliel'avrei dati senza troppe questioni. Con l'operazione fatta la Fiorentina è stata brava a risparmiare qualche soldo, ma lo considero un giocatore che rispecchiava la valutazione iniziale fatta da Galliani”.

“E' uno di quei giocatore che gioca con la testa alta”

Ha poi cercato di far luce sul suo ruolo: “La sua forza è andare sul fondo, dove spesso cerca l'avversario per provare il dribbling. Ha grande proprietà di palleggio, e quando va sul fondo è uno di quelli che alza la testa e guarda chi c'è in area di rigore. Questo vuol dire che il pallone tra i piedi per lui non è un problema: la Fiorentina ha preso un giocatore vero e voglio congratularmi con loro. Non erano i soli a seguire il giocatore. E' un'operazione costosa, ma che finalmente mi convince in toto: a Firenze è arrivato un giocatore moderno. I dolori avuti in ritiro erano normali, il ragazzo pensava gia al suo futuro. A Firenze farà faville, ne sono convinto".

“Se arrivano 30 milioni per Nico va lasciato partire”

Ha poi commentato la possibile cessione di Nico Gonzalez: “Se dovesse essere ceduto io non mi sveno. E' il giocatore ‘più vendibile’ della rosa della Fiorentina, gli altri infatti non si avvicinano nemmeno a lui. Se viene qualcuno con una trentina di milioni va ceduto. Colpani mi riempi gli occhi molto di piu di lui, può fare quello che fa l'argentino ma con molta piu continuità. I colpi li abbiamo visti ma sono pochi, non ce ne dimentichiamo: non è uno di quei giocatori che ogni domenica decide le partite. Ogni tanto se si parla di Batistuta qualche gol ce lo si può dimenticare, ma per Nico non è cosi. Cajuste? E' molto bravo anche lui. Quando lo vedi giocare sembra di vedere Veron: con Spalletti era da tutte le parti. Sarebbe molto utile a causa viola, soprattutto perchè porterebbe molta qualità”.

“Tessmann potrebbe essere un'idea di Commisso”

Ha poi concluso parlando di Tessmann: “Sicuramene sarà una segnalazione del nostro presidente, che gli Stati Uniti li vive in prima persona. E' un buon giocatore, che ha grandi capacità d'inserimento. E' già da due anni in Italia, quindi saprebbe già come funziona nel nostro campionato”.