Benedetto Ferrara: "Chi ha occhi spenti e non ci crede si accomodi, serve qualcuno che ridia vita a questa maglia"

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha scritto un commento su Milan-Fiorentina sul proprio giornale.

“Fagioli continua a vagare, nessuno si accorge di Gudmundsson”

Nell'articolo si legge: “Questa Fiorentina è un non sense. Ha un centrocampo moscio, fantasia meno di zero con Fagioli che continua a vagare nell'ombra e Gud che quando entra nessuno se ne accorge”.

“Chi ha occhi spenti si accomodi fuori”

E inoltre: “Ora è il momento di guardarsi in faccia e di prepararsi a cambiare strada. Cancellare le tante belle parole spese in estate: chi ha voglia di lottare dentro, chi ha occhi spenti e non ci crede si accomodi. Qualcuno dica qualcosa che non sia un lamento. E prenda decisioni che ridare vita a questa maglia”.