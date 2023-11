Galli: "Se la Fiorentina alza l'asticella può battere chiunque... Ma se abbassa la resa può perdere con tutti. Bonaventura..."

Oltre ad essere ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, nella sua carriera da calciatore ha vestito anche la maglia del Milan.

Doppio ex

Nella veste di doppio ex della sfida xhe andrà in scena la prossima giornata di campiomato, ha parlato a Gazzetta.it: “Quando parliamo di Fiorentina, dobbiamo considerare diversi parametri. Dalla condizione mentale e fisica, alla tattica e all’aggressività. Se la squadra scende in campo portando questi valori sul 7, se la gioca sempre. Se alza l’asticella, può battere chiunque e lo abbiamo visto a Napoli. Quando la resa si abbassa, può perdere contro tutti“.

Bonaventura

Sarà una gara particolare per Bonaventura che ha passato molti anni in rossonero: “Ha qualità - continua Galli - esperienza ed è forte fisicamente, nonostante i 34 anni sta vivendo un momento straordinario. Si è ripreso la Nazionale e potrebbe trovare senza problemi un posto tra le prime squadre del campionato. Il Milan con lui ha fatto una scelta, non parlerei di rimpianto. La Fiorentina ha colto l’occasione, lo ha aspettato e ora se lo gode“.