Baldini: "Felicissimo per Italiano, merita di alzare un trofeo. Il prossimo anno preferirei restare senza coppe e focalizzarmi sul campionato"

Questo pomeriggio il giornalista di Rai Sport Enzo Baldini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“ieri ho tifato il Bologna come se fosse la Fiorentina. Ieri finalmente Italiano, dopo tre finali andate male, ha alzato meritatamente una coppa al cielo, giocando meglio del Milan. Sta vivendo un’annata straordinaria e devo dire che mi ha sorpreso perche non era cosi scontato scegliere Bologna dopo la scorsa stagione con Thiago Motta al comando: oltretutto perdendo i migliori giocatori di quella rosa, ceduti al suo arrivo”.

Ha anche aggiunto: “Ha fatto la sua parte in Champions League, è protagonista in Serie A e ha vinto la Coppa Italia meritatamente. Ma noi fiorentini rimaniamo sorpresi in parte, perche va a messo che negli anni a Firenze ci ha fatto divertire molto. A lui ci dobbiamo aggiungere il lavoro di Sartori, uno dei piu grandi direttori sportivi italiano: lo metto sul podio dei migliori assieme a Pantaleo Corvino. Il suo lavoro ha portato risultati che nessuno si aspettava”.

Ha poi analizzato il problema numerico in attacco in vista di domenica: “Viste le condizioni del reparto farei giocare un giovane, mi auguro che Palladino riesca a sorprendermi: ci sono dei validi profili in Primavera. Per me il campionato è già finito da lunedi, e la Fiorentina è ormai spenta: al di la dei risultati va ammesso che l’ultima fiammella d’orgoglio si è vista a Roma, con Betis e Venezia meglio non commentare. Non i stupirei se Italiano riuscisse a togliersi un’altra soddisfazione arrivando a vincere anche a Firenze”.

Ha poi concluso con una provocazione: “Personalmente per un anno eviterei di partecipare alle coppe, riassestando il tutto e puntando forte sulla prossima stagione: vorrei provare a fare un campionato da protagonista in Serie A. A Firenze ci siamo un po’ stufati dell’ottavo o del nono posto, vorremmo vedere una Fiorentina piu forte. Un po come ha fatto il Napoli quest’anno, anche se De Laurentiis ha poi scelto di puntare tutto su un tecnico di livello come Conte”.