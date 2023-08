Hofmann: "Molti dicono che non abbiamo possibilità di passare il turno, ma sarà il campo a parlare. Dimostreremo il nostro valore"

Domani sera alle 19 la Fiorentina scenderà in campo all'Allianz Stadion contro il Rapid Vienna, per l'andata dei playoff di Conference League. Sulle pagine del quotidiano austriaco Kronen Zeitung troviamo un'intervista a Maximilian Hofmann, capitano del Rapid al momento ai box per un problema all'anca.

Queste le sue parole: “Seguo molto la Serie A, in particolare la Roma di cui mi potrei definire tifoso. Il calcio italiano è sempre di ottimo livello. Fiorentina? L'unico problema è il colore della maglia (l'Austria Vienna, storica rivale del Rapid, ha le maglie viola, ndr). Scherzi a parte, domani per noi non sarà facile ma proveremo in tutti i modi a dimostrare il nostro valore. In questi giorni ho sentito dire più volte che non abbiamo molte possibilità di passare il turno, ma sarà il campo a parlare”.