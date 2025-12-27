Buffo siparietto prima della partita: Benedyczak porta il figlio sotto la curva dei tifosi della Fiorentina, che esultano al gol del piccolo - VIDEO
I tifosi della Fiorentina in Curva Fiesole. Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com
Se nell'odierno 1-0 che il Parma ha rifilato alla Fiorentina i tifosi in trasferta non hanno potuto esultare per un gol dei viola, si sono comunque resi protagonisti di un momento particolare.
L'esultanza
Prima del match, infatti, l'attaccante del Parma Benedyczak ha portato i figli in campo per giocare col pallone, proprio sotto la curva del settore ospiti. Al gol di uno dei due figli, i tifosi viola hanno esultato per la gioia dei due piccoli.
Il video
Ecco il momento ripreso dalla curva:
💬 Commenti