Buffo siparietto prima della partita: Benedyczak porta il figlio sotto la curva dei tifosi della Fiorentina, che esultano al gol del piccolo - VIDEO

Se nell'odierno 1-0 che il Parma ha rifilato alla Fiorentina i tifosi in trasferta non hanno potuto esultare per un gol dei viola, si sono comunque resi protagonisti di un momento particolare.

L'esultanza

Prima del match, infatti, l'attaccante del Parma Benedyczak ha portato i figli in campo per giocare col pallone, proprio sotto la curva del settore ospiti. Al gol di uno dei due figli, i tifosi viola hanno esultato per la gioia dei due piccoli.

Il video

Ecco il momento ripreso dalla curva: