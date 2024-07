Sorridono gli argentini della Fiorentina impegnati in Copa America. Tabellone decisamente benevolo per la Seleccion

I calciatori della Fiorentina Nicolas Gonzalez e Lucas Martinez Quarta sono impegnati in Copa America con la Nazionale Argentina. La fase a gironi è filata liscia: la Seleccion ha guidato saldamente la testa del Gruppo A, vincendo il girone a punteggio pieno senza neanche subire una rete. E il tabellone continua a sorridere.

Argentina, la Copa America sorride

Se la strada per la finale non è spianata, poco ci manca. L'Argentina di Gonzalez, Martinez Quarta e compagni affronterà ai quarti l'Ecuador; la vincente sfiderà una tra Venezuela e Canada. Dall'altra parte, invece, subito uno scontro pesante come Uruguay-Brasile.

Ecco il tabellone completo: