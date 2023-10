Sono state da poco diramate le convocazioni ufficiali dei commissari tecnici Nunziata e Bollini per rispettivamente Italia Under 21 e Italia Under 20. La Fiorentina ha ormai le sue certezze a livello giovanile: Kayode in Under 21 per la partita contro la Norvegia (valida per le qualificazioni all'Europeo), Amatucci in Under 20 per il match contro la Polonia di Elite League.

C'è anche una sorprendente prima volta in Under 21, quella del centrocampista Alessandro Bianco, di proprietà della Fiorentina ma in prestito alla Reggiana. Il classe 2002 è stato premiato per il suo ottimo inizio in Serie B.

Di seguito, le convocazioni dell'Under 21