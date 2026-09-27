Mancini: "Ci saranno cambi contro la Turchia, stiamo valutando altri giocatori". Chance per Fagioli?

Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Turchia e dopo la sconfitta contro il Belgio.

Le parole di Mancini

"Dobbiamo rimanere tranquilli e non essere agitati come sta accadendo. Abbiamo giocato contro una nazionale forte e nel secondo tempo abbiamo mostrato buoni spunti. Cambieremo qualcosa, valutando altri giocatori. A livello di uomini cambieremo, per un giocatore è impossibile giocare quattro partite in così poche giornate, poi è un'occasione per testare nuovi elementi. Le critiche a Romano? Non mi toccano, ha fatto una grande partita. Gli errori possono capitare a tutti ma noi siamo felici”.

Chance per Fagioli?

Possibile chance per Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina che era rimasto in tribuna per la partita contro il Belgio. Adesso per il classe 2001 potrebbero aprirsi prospettive anche per una maglia da titolare.