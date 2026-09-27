Zazzaroni: "Peccato veniale di Mancini far giocare Romano. In mezzo ci doveva essere Fagioli, che ha esperienza e sta bene"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e opinionista, ha parlato a Numer1 Podcast della polemica nata sulla titolarità affidata da Mancini a Romano in Nazionale per escludere Fagioli.

Su Romano

“Romano? Non puoi pensare che abbiamo perso per questo ragazzo. E' molto popolare ora dargli tutta la colpa o a Mancini che lo ha scelto. Lui pensa che questo sia un giocatore che può diventare importante. E' stato un peccato veniale del CT".

Su Fagioli

"Io avrei fatto giocare Fagioli. Che sta bene, che ha esperienza, che è in forma, che ha giocato in campo internazionale. Per me quelli sono i giocatori".