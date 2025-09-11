Questo pomeriggio la giornalista sportiva Jolanda De Rienzo, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sulla sfida di domani tra Fiorentina e Napoli. Questo un estratto:

“L’anno scorso il campionato non è stato vinto dalla squadra piu forte ma dalla squadra con la strategia migliore: e quella degli azzurri è stata una strategia ‘Contiana’ a tutti gli effetti. Quest’anno il Napoli doveva ripartire senza il suo allenatore, che fino all’ultimo sembrava promesso ad un’altra squadra, ma aveva gia fatto due importanti acquisti come Marianucci, profilo interessante per il futuro, e De Bruyne. Confermato Conte in panchina poi è stato portato avanti un altro tipo di mercato, basato su scelte e richieste tattiche dell’allenatore. Ad oggi il Napoli forse riesce a sopperire alle problematiche in maniera piu efficiente rispetto al passato: l’esempio è l’infortunio di Rrhamani, che sarà immediatamente rimpiazzato da Beukema”.

“Vincere aiuta a vincere e anche i Napoletani sono cambiati negli ultimi anni”

Ha anche aggiunto: “Per questo motivo il Napoli oggi è sicuramente tra le squadre piu forti del campionato italiano. Dopo la vittoria dello scudetto poi il Napoli si è abituato a cadere rovinosamente, ricordo il decimo posto dopo lo scudetto con Spalletti: probabilmente è meglio non gioire troppo per non rischiare di fare la stessa fine. Da questo punto di vista è migliorata molto anche la piazza, perchè vincere aiuta a vincere: vincere due scudetti in maniera ravvicinata ti fa ragionare in modo diverso rispetto a quando non vincevamo da anni. Probabilmente adesso ci sono molte più aspettative sul cammino in Champions League, poi bisognerà vedere come andranno le prossime partite. Se dovessero cominciare le difficoltà probabilmente potremmo assistere ad un cambio di mentalità, ma per il momento sottolineo che attorno alla squadra c’è un clima piu che sereno”.

“Sono molte le similitudini tra Fiorentina e Napoli”

Un commento anche sulle similitudini tra Fiorentina e Napoli: “A me piace molto il percorso che sta attuando la Fiorentina negli ultimi anni: Commisso è sempre stato concentrato e molto dedito alla sua squadra, anche se proviene da un altro settore. Ha voluto dedicare anima e corpo alla Fiorentina, anche se nei primi momenti ha raccolto solo delusioni. La scelta di puntare su Pioli credo sia la testimonianza della sua volontà di centrare qualche obiettivo attraverso l’equilibrio. Ricordo che il Milan di Pioli ha vinto lo scudetto non essendo la favorita, tramite lavoro ed equilibrio: questo credo che possa essere un plus per i viola. Oltretutto la Fiorentina ha fatto anche un ottimo mercato: non solo dal punto di vista delle entrate ma anche nelle riconferme, come quelle di Kean e De Gea. I viola sono una squadra che punta ad ottenere i risultati passo dopo passo, e sono convinto che con il tempo riusciranno a raccogliere qualche risultato”.

“Ecco chi schiererà Conte al Franchi”

Ha poi concluso parlando del possibile undici titolare azzurro di sabato: "Hojlund può essere una soluzione a gara in corso. Con Lucca ha lavorato di più e parte avvantaggiato. A McTominay non può rinunciare, è un punto fermo. In difesa ci sarà spazio per Beukema, con Buongiorno che molto probabilmente giocherà al suo fianco al posto di Juan Jesus. Piano piano i nuovi acquisti troveranno la loro collocazione all'interno della squadra di Conte"