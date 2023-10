Multa salata per il Rapid Vienna dopo i fuochi d'artificio e il lancio d'oggetti al Franchi. E gli austriaci dovranno risarcire la Fiorentina

Attraverso il proprio sito ufficiale, la UEFA ha comunicato le decisioni disciplinari prese contro il Rapid Vienna a seguito della gara giocata al Franchi contro la Fiorentina in Conference League. Queste le decisioni:

Multare l'SK Rapid Wien per 35.000 euro e vietare all'SK Rapid Wien di vendere biglietti ai suoi tifosi in trasferta per la prossima (1) partita della competizione UEFA per club, per accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti, atti di danneggiamento, trasmissione di un messaggio provocatorio di natura offensiva e condotta impropria della sua squadra. Tale divieto è sospeso durante un periodo di prova di due (2) anni, a partire dalla data della presente decisione.

Ordinare all'SK Rapid Wien di contattare ACF Fiorentina entro 30 giorni per il risarcimento dei danni causati dai suoi sostenitori, ovvero per i sedili danneggiati.