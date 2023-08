Il Liverpool sembra l'unica chance per Amrabat di approdare in Premier. United in difficoltà economica nonostante le possibili cessioni

Lo ha confermato anche Pradè questa mattina: la situazione su Amrabat è semplice. Se la Fiorentina troverà una soluzione lo lascerà andare, altrimenti il giocatore rimane a Firenze da protagonista nella rosa di Italiano. La soluzione è nelle mani del Liverpool, che come scrive La Nazione, sembra essere rimasta l'unica possibilità per un trasferimento di Sofyan in Premier League. L'imminente arrivo in mediana di Wataru Endo non esclude l'arrivo del marocchino.

Lo United potrebbe tornare alla carica dopo questo ultimo forte interessamento dei Reds, ma sembra anche che i Red Devils non possano fare altri investimenti di peso anche mettendo in conto le prossime cessioni. In Italia, l’unica interessata è solo la Juventus, ma i 30 milioni richiesti dalla Fiorentina sono troppi per i bianconeri.