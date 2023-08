Il Corinthians gioca al rialzo per Murillo. Senesi rimane una pista calda, nonostante i rapporti freddi con il Bournemouth

Manca un difensore centrale nel puzzle di Italiano, forse due. La Fiorentina prende tempo, perché le mancate cessioni di Castrovilli e Amrabat (per ora), hanno complicato i piani sul mercato. Qualcuno là dietro arriverà. Con tutta probabilità non sarà l'ormai ex prima scelta Sutalo, promesso sposo dell'Ajax.

Il nome da seguire, dunque è quello di Murillo, classe 2002 del Corinthians, con il club brasiliano che però continua ad alzare il prezzo: la richiesta è sui 12-15 milioni, che sono troppi. Un altro nome caldo, si legge sulla rosea, è Senesi del Bournemouth. Ma dopo il pasticciaccio Castrovilli, i rapporti tra le due società si sono raffreddati.