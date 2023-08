Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali social della società viola, per intervenire sul mercato. Queste le sue parole: “Il pranzo con Bonucci? La privacy ormai è un optional. C'erano tani personaggi del caso e ho incontrato Leonardo. Ma fa parte del gioco, è stato anche divertente. Il Viola Park? Quando un giocatore arriva qui, capisce l'ambizione della Fiorentina. Qui c'è tutto. Io vivo qui ormai con il mercato”.

E sui profili Nzola e Milenkovic: “Nzola l'abbiamo preso adesso, ci sarà tempo per conoscersi bene. Italiano stesso lo conosce bene. Puntiamo tanto su di lui perché lo cercavamo anche lo scorso anno. Si vede già che è un bravissimo ragazzo. Milenkovic? Ormai è una colonna. Ci ha dimostrato fedeltà quando poteva andare in scadenza, invece abbiamo scelto un percorso insieme”

E sulle condizioni di Castrovilli: “Gli siamo vicini, è un momento difficile per lui. Psicologicamente la nuova operazione è una bella botta, ma siamo con lui”

E su Amrabat: “La situazione è semplice. Se troviamo una soluzione insieme noi saremo felicissimi di vederlo andare in un top club. Se così non fosse, rimarrà con noi. Lui è un calciatore forte, non tutti hanno un profilo come lui in rosa. Saranno due settimane bollenti”.