Nella sua intervista per Tuttosport, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato anche di mister Italiano e del cambio di numerazione delle maglie in casa viola. Questa parte delle sue parole: “Quando un allenatore lavora bene e fa risultati importanti finisce sempre al centro di tante voci, è così anche per i giocatori forti. Ma non ho mai avuto paura che se ne andasse perché ha un contratto e perché come tutti noi ha tanta fame. L'ho rivisto ancor più carico e ambizioso”

E sul cambio di numero 10: “Sono sicuro che Nico saprà onorare questa maglia molto importante. Voglio però salutare Castrovilli, è un bravo ragazzo e un ottimo giocatore, lo aspettiamo a braccia aperte”