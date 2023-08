Milenkovic: "Io una bandiera? Naturale sentirsi così dopo 7 anni alla Fiorentina. Le finali perse hanno fatto male, ma ora voglio vincere!"

Il difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato in un'intervista a Tuttosport, intervenendo su vari temi di casa viola. Questa una parte della sua intervista: ““Aver perso due finali lo scorso anno ha portato tanta delusione ma pure tanta rabbia che dobbiamo tirare fuori in questa nuova stagione. Ha ragione il mister, solo così possiamo migliorare. A conti fatti forse pesa di più quella col West Ham perché era l'ultima chance per vincere una coppa”.

“Adesso faremo di tutto per arrivare più in alto possibile. La società ha fatto uno sforzo importante con grossi investimenti, ha portato giocatori che hanno alzato la qualità della squadra e possono aiutarla molto. Alla Conference teniamo molto, può dare tante soddisfazioni. Ma questa volta voglio vincere! Le scelte fatte? Non mi sono mai pentito delle scelte fatte a Firenze. Mai. Club, città, squadra, tifosi sono la mia seconda casa, sono cresciuto con questa maglia e lavoro ogni giorno per essere sempre più forte, con fame e ambizione. Inevitabile sentirsi una bandiera dopo 7 anni alla Fiorentina. E' una cosa molto bella”.