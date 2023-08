Beltran saluta il River Plate: "Sono riuscito ad avverare il mio sogno. Spero che un giorno il calcio ci farà ritrovare"

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha voluto salutare il River Plate, club dal quale è stato acquistato, con un lungo messaggio pubblicato su Instagram: “Arrivare qui a 14 anni, allontanandomi dalla mia famiglia e dai miei amici, non è stato facile. Ma stavo inseguendo il mio grande sogno, che qualche anno dopo si è avverato”.

E aggiunge: “Voglio ringraziare tutti i tecnici, i preparatori, i cuochi, la pensione, i miei colleghi e tutte le persone che lavorano al club, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Ringrazio come sempre i tifosi per l'affetto e il supporto incondizionato. Oggi devo salutare e spero che prima o poi il calcio ci farà ritrovare. Grazie, sempre nel mio cuore”.