Batistuta chiama a raccolta Firenze: "Il 2 settembre sarò al Franchi. Non vedo l'ora di festeggiare la Fiorentina" - VIDEO

A poco meno di tre settimane dal 2 settembre, data in cui è in programma la partita tra le Fiorentina Legends e la squadra di Operazione Nostalgia per celebrare il centenario del club gigliato, la Fiorentina decide di iniziare il conto alla rovescia con il botto.

Batistuta chiama a raccolta tutti i tifosi della Fiorentina

In quel giorno Firenze ed i tifosi viola avranno la possibilità di riabbracciare una delle piu grandi icone del club, Gabriel Omar Batistuta. E per creare hype sull'evento, ed eventualmente accelerare la vendita degli ultimi tagliandi, il club gigliato ha chiesto “una mano” proprio al Re Leone.

Quest'oggi Batistuta, tramite i canali social della Fiorentina, ha infatti voluto mandare un messaggio chiaro ai suoi ex tifosi. Queste le sue parole: “Ciao ragazzi, come state? Il 2 settembre ci vedremo allo Stadio Franchi: mi raccomando andiamo tutti a festeggiare la Fiorentina. Vi mando un abbraccio grande, e non vedo l'ora che arrivi quel giorno. Ci vediamo lì”

Qui il video pubblicato dalla Fiorentina sui propri canali social: