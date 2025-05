Nella serata odierna si è giocata la penultima giornata di Serie B che ha emesso alcuni verdetti riguardo a play-off e salvezze ufficiali.

La Reggiana di Lucchesi è matematicamente salva

Dopo le gare di stasera si salva ufficialmente il SudTirol, che ha pareggiato 3-3 sul campo del Pisa con tanto di rigore segnato dall'ex attaccante viola Gori, ma anche il Modena, la Carrarese e la Reggiana, con quest'ultima che ha vinto 2-1 in casa della Juve Stabia. Da segnalare la buona prova nella linea difensiva in tre di un giocatore in prestito dalla Fiorentina, ovvero il 22enne Lorenzo Lucchesi. Certi di giocarsi i play off sono Juve Stabia, Catanzaro e Palermo, mentre Bari e Cesena si contenderanno in un confronto diretto l'ultimo posto utile per gli spareggi per la promozione.

Amatucci e Christensen in zona calda

In zona salvezza è invece bagarre, con la Salernitana dei viola in prestito Amatucci e Christensen che perde 1-0 in casa della Sampdoria scivolando così al terzultimo posto.