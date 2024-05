L'ex difensore di Serie A Bruno Cirillo, protagonista in carriera con le maglie di AEK Atene e Paok Salonicco, ha parlato a Radio Bruno proiettandosi alla finale di Conference League tra l'Olympiakos e la Fiorentina.

‘In Grecia i tifosi vivono molto il calcio, sono indietro rispetto all’Italia ma..'

“Mi sono trovato benissimo in Grecia, a Paok e AEK Atene, con i primi ho fatto l'Europa League e con l'AEK ho fatto anche la Champions League ed è stata una grandissima soddisfazione. Al Paok instaurai un ottimo rapporto con Vryzas, che era il ds della squadra bianconera, una persona eccezionale. In Grecia ci sono piazze importanti che vivono molto il calcio. Il vero derby è quello tra AEK e Olympiakos, ci sono sfide davvero sentite. In Italia siamo avanti un bel po', ma non è facile giocare in Grecia, ci sono squadre attrezzate e calciatori forti”.

‘Auguro il meglio a Italiano, sta facendo un lavoro incredibile. Commisso ha risposto coi fatti’

“La finale di Conference League è qualcosa di straordinario per il calcio greco, è la seconda volta che capita una cosa simile. Sono tutti carichissimi ed avranno il vantaggio di giocare in Grecia. Lo stadio dell'AEK Atene è bellissimo, di ultima generazione. Gli spalti sono veramente attaccati al campo, i tifosi sono vicinissimi, ricorda un po' la situazione che c'è a Genova. In Grecia si sta discutendo della partita in questi giorni, mi auguro che si possa svolgere tutto senza problemi. La Fiorentina è una squadra forte penso abbia un piccolo vantaggio, anche se non sarà facile. Italiano sta facendo un lavoro incredibile e gli auguro il meglio, di cuore. Per il secondo anno consecutivo la Fiorentina è in finale e speriamo che i tifosi possano finalmente gioire. Commisso sta facendo tantissimo per la squadra e vorrà fare qualcosa di ancor più importante, rispondendo coi fatti col Viola Park, un centro sportivo che hanno in pochi al mondo”.