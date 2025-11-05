Gudmundsson in tribunale già stamani. Udienza a porte chiuse: I tempi della giustizia islandese

L'attaccante della Fiorentina, Albert Guðmundsson è comparso questa mattina davanti al Tribunale nazionale, dove è iniziata l'udienza per il suo caso giudiziario.

Accusa e calendario

Il calciatore è stato accusato di cattiva condotta sessuale nel luglio dello scorso anno. È stato assolto da un tribunale distrettuale ad ottobre.

Il calendario del tribunale presuppone che l'udienza duri due giorni e che il verdetto sia previsto entro le quattro settimane successive.

Porte chiuse

La seduta si è svolta e si svolgerà a porte chiuse, poiché l'ex Genoa è sotto contratto con la Fiorentina.