Corriere Fiorentino: I conti (in rosso) del club

Il Corriere Fiorentino in edicola stamani si concentra inevitabilmente sulla prestazione negativa della Fiorentina contro l'AEK. Il quotidiano però fa anche i conti in tasca alla Fiorentina in previsione del prossimo mercato.

Prima pagina

In prima pagina il Corriere Fiorentino scrive nel titolo principale: “Che disastro” e poi nel sottotitolo “L'AEK passa al Franchi, si complica anche la Conference".

Pagine 8-9

Il Corriere approfondisce l'analisi della partita di ieri scrivendo: “Figuraccia d'Europa” e ancora “Due gol annullati e una traversa, ma anche poco gioco. I viola steccano anche in Conference". Nella pagina seguente il Corriere Fiorentino presenta un approfondimento sulla situazione finanziaria della Fiorentina: “Il mercato invernale rischia il blocco? No, ma sarà austerity” e poi ancora “L'allarme di Calcio e Finanza, i conti del club”