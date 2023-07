Aggiornamenti sul fronte del possibile trasferimento al Manchester United di Sofyan Amrabat, vengono offerti dal giornalista di Sky, Fabrizio Romano, che spiega: “C'è un gran feeling tra lo United e Amrabat e soprattutto tra ten Hag (allenatore dei Red Devils ndr) e il giocatore. Il Manchester United ha provato a prenderlo come soluzione last minute a gennaio per i vari infortuni avuti a centrocampo ma allora non fu possibile”.

Poi ha aggiunto: "Provarono a prenderlo in prestito con diritto ma la Fiorentina non poteva accettare. Ci sono stati colloqui positivi tra Amrabat e lo United a inizio luglio ma ora la priorità del club inglese è l'attaccante. L'intenzione è quella di prendere un giocatore offensivo e poi accelerare sul marocchino, facendo anche alcune uscite tra cui quella di Fred".