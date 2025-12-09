A Pressing, trasmissione di Canale 5, si è parlato anche della possibile retrocessione della Fiorentina. Domanda poi posta a turno anche agli opinionisti. Queste le loro risposte secche.

Il parere degli opinionisti: la Fiorentina retrocede?

Biasin: "Fino a un mese fa ti avrei detto 0% di possibilità. Poi è diventato 1%, poi 5%. Per me si salva ancora, ma adesso il rischio è altissimo"

Sandro Sabatini: “Per me non retrocede. Ma se non batte il Verona retrocede”

Trevisani: “La Fiorentina è entrata in lotta per non retrocedere. Non pensavo potesse mai succedere. Ma non posso pensare che retroceda, non è possibile con quella rosa”.

Gli ex sportivi

Viviano: “La Fiorentina è sicuramente in lotta per non retrocedere, anzi prima lo si capisce è meglio è. Ma credo che alla fine Firenze e la Fiorentina troveranno il modo per uscirne”.

Clemente Russo: “La Fiorentina ha una grande rosa ed è brutto dirlo. Ma credo che alla fine retrocederà”.