Sandro Sabatini: "Se la Fiorentina non batte il Verona retrocede". Biasin si accoda, Trevisani non ci vuole nemmeno pensare. L'opinione dei giornalisti
A Pressing, trasmissione di Canale 5, si è parlato anche della possibile retrocessione della Fiorentina. Domanda poi posta a turno anche agli opinionisti. Queste le loro risposte secche.
Il parere degli opinionisti: la Fiorentina retrocede?
Biasin: "Fino a un mese fa ti avrei detto 0% di possibilità. Poi è diventato 1%, poi 5%. Per me si salva ancora, ma adesso il rischio è altissimo"
Sandro Sabatini: “Per me non retrocede. Ma se non batte il Verona retrocede”
Trevisani: “La Fiorentina è entrata in lotta per non retrocedere. Non pensavo potesse mai succedere. Ma non posso pensare che retroceda, non è possibile con quella rosa”.
Gli ex sportivi
Viviano: “La Fiorentina è sicuramente in lotta per non retrocedere, anzi prima lo si capisce è meglio è. Ma credo che alla fine Firenze e la Fiorentina troveranno il modo per uscirne”.
Clemente Russo: “La Fiorentina ha una grande rosa ed è brutto dirlo. Ma credo che alla fine retrocederà”.