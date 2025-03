Le ottime notizie arrivate giovedì non riguardano soltanto il passaggio del turno ma anche un Albert Gudmundsson sempre più ritrovato: l'islandese ha giocato il suo miglior tempo da quando è arrivato a Firenze, non solo per il gol. Splendido l'assist per Kean sul finale di tempo e ora tutta la voglia del mondo di dare continuità e consolidare un tandem che la Fiorentina aveva studiato e sognato in estate.

Domani contro la Juve ci saranno ancora loro due, Palladino può finalmente fidarsi di Kean e Gudmundsson che, già ora, sono la terza miglior coppia della Serie A in fase realizzativa: 20 le reti segnate dai due. Passo di lato invece per Beltran che resta la prima alternativa, riporta La Nazione, anche perché divergere dal 3-5-2 a questo punto sarebbe insensato: per vederli tutti e tre insieme ci sarà tempo.