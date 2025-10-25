Lutto nel giornalismo viola: si è spento Raffaello Paloscia, penna storica dei due scudetti della Fiorentina

Una vita intera dedicata a raccontare la Fiorentina tra giornali, televisioni e radio: si è spento oggi alla veneranda età di 97 anni Raffaello Paloscia, vera e propria istituzione nel mondo del giornalismo sportivo.

Una carriera in viola

Vicino alla Fiorentina sin dagli anni ‘50, è sua la firma sui racconti dei due scudetti della Viola e dei numerosi campioni che ne hanno vestito la maglia. Appena due anni fa, poi, è stato insignito della Penna d'oro dall'Associazione Stampa Toscana per il lavoro svolto negli anni.

La nota

Anche la Fiorentina ha lasciato un messaggio suoi propri canali ufficiali: “La Fiorentina tutta si stringe intorno alla famiglia Paloscia ed esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Raffaele, penna illustre e tra i più grandi narratori della Fiorentina e di Firenze a cavallo tra '900 e anni 2000”. Condoglianze alle quali si unisce anche la redazione di Fiorentinanews.com.