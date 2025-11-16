Il noto sito calcistico Transfermarkt ha stilato la formazione degli 11 italiani più costosi a livello di trasferimento, tra quelli ancora attivi: due ex Fiorentina presenti, che sono stati acquistati dalla stessa squadra.

Due gli ex viola

Tesoretto complessivo di circa 97 milioni, quello che la Fiorentina ha accumulato vendendo Bernardeschi e Chiesa alla Juventus: sono loro due a chiudere il podio degli esterni/attaccanti italiani più pagati, con Retegui che primeggia, avendo portato nelle casse dell'Atalanta ben 68 milioni dopo la sua cessione in Arabia.

Investimenti a bassa resa

Come gli ultimi due trasferimenti quali Vlahovic e Nico Gonzalez, anche le due ali italiane non hanno saputo trovare continuità nel proprio rendimento una volta arrivati a Torino, sponda bianconera, nonostante l'ingente esborso necessario per prelevarli da Firenze.