L’ex difensore viola ha parlato a Tuttomercatoweb.com soffermandosi sul momento della Fiorentina, concentrandosi in particolare su Raffaele Palladino e la situazione del tecnico viola, ma anche su quella dell'attacco viola.

‘Palladino è al primo vero esame alla Fiorentina’

“Nel calcio è normale essere sull’altalena, ma mi pare esagerato parlare di esonero. Palladino è stato un po’ etichettato come allenatore difensivista. È parlato da fenomeno per aver fatto un capolavoro contro l’Inter vincendo senza giocatori a disposizione, e ora si parla di esonero? Serve equilibrio. Palladino col Como ha sbagliato, non ha messo in campo bene la squadra e i giocatori non si sono espressi al loro livello. Palladino ha fatto esperienza nei settori giovanili, poi è stato a Monza e ha fatto discretamente bene. Ora alla Fiorentina per lui è il primo anno di vero esame, importante per lui”.

‘L’assenza di un centravanti oltre a Kean è evidente'

“Dovrà fare tesoro dell’errore commesso, nonostante le sconfitte la Fiorentina è sempre nella zona dell’Europa che conta e deve approfittare che le altre non vanno a 200 all’ora. La Fiorentina ha perso contro squadre abbordabili e vinto contro le più forti. Avere un gruppo coeso è importante, tuttavia si è evidenziato il fatto che manca un vice Kean. L’attaccante viola è il giocatore che senza dubbio fino ad adesso ha fatto la differenza coi suoi gol, è in stato di grazia. Se manca non c’è un centravanti in rosa e bisogna inventarsi qualcosa”.