Durante un lungo intervento su TvPlay, l’ex portiere della Fiorentina e tifoso viola Emiliano Viviano ha commentato le ultime prove della squadra di Raffaele Palladino esprimendosi su varie tematiche.

“Farei subito a cambio tra Fabregas e Palladino, andrei anche ora a Como a portarlo io. La squadra lariana ha un grande allenatore. Mi dispiace per Raffaele, però… Mi piace come ragiona Fabregas, nonostante faccia un calcio preciso e venga da una scuola molto integralista come quella spagnola, ogni volta cambia maniera di pressare, di costruire, la disposizione in campo. Il Como ha massacrato la Fiorentina, non le ha fatto capire un c***o. La Fiorentina poteva trovare il gol nei primi 10 minuti, ed in generale grazie ai singoli anche nel corso della gara, ma per quanto riguarda la proposta è stata massacrata dalle idee del Como”.

‘Contro il Torino la Fiorentina si è messa in difesa avanti 1-0 e con l’uomo in più’

“Tanti demeriti di Palladino domenica scorsa, 5 calciatori schierati fuori ruolo. Il risultato conta, ma alla lunga vengono fuori i valori e immaginandomi un po’ il futuro dico che così non si va da nessuna parte… ne sono quasi sicuro. Col Torino ho visto una Fiorentina avanti 1-0 in casa in 11 contro 10 dal primo tempo, che dal 50’ si è messa tutta dietro e spazzava la palla in tribuna, facendo giocare gli avversari. Si è preso gol e rischiato anche di perdere. La Fiorentina ha vinto con l’Inter facendo il 25% di possesso palla… la Lazio, per dire, ha giocato a viso aperto col Napoli nel 2-2 dell’Olimpico. A Monza la Fiorentina aveva perso meritatamente. Se la Fiorentina arrivasse nona sarebbe più che un fallimento. De Gea nel primo tempo col Como ha toccato quasi 40 palloni”.

‘Il pubblico di Firenze è esigente, soprattutto per l’estetica’

“La Fiorentina in precedenza giocava in un’altra maniera, poi dopo la serie di risultati negativi forse a Palladino è venuto un po’ il braccino e ha pensato di abbassare il baricentro. Questo è un calcio che non ha futuro, la squadra è buona ma ce ne sono di migliori. La Fiorentina vende tutti gli esterni della rosa e gioca 4-4-2? Boh… è rimasto solo Colpani. Cataldi e Mandragora a due fanno fatica a coprire il campo, Fagioli trequartista, Folorunsho ala destra e Beltran a sinistra, con Zaniolo punta. Se provi a farlo apposta, non ce la fai… Il pubblico di Firenze è molto esigente ma non tanto per i risultati quanto per quello che vede, per l’estetica: Terim era un idolo, Trapattoni che tra un po’ vince lo Scudetto stava sui co*****i. Se la Fiorentina giocando così arriva quinta, ci sarebbe gente che storce la bocca”.