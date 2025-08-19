Giulini squalificato fino al 27 agosto dopo alcune frasi dette agli arbitri contro l'Entella. Non potrà assistere all'esordio in A contro la Fiorentina
È stata comminata oggi dal Giudice Sportivo una squalifica fino al prossimo 27 agosto per il presidente del Cagliari Tommaso Giulini dopo alcune frasi rivolte all'arbitro al termine della partita di Coppa Italia tra Cagliari e Virtus Entella vinta dai rossoblù ai calci di rigore dello scorso 16 agosto.
Le motivazioni
Si legge nel comunicato del GS che Giulini “al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, seguendo i commissari di gara che si dirigevano verso l'ingresso del loro spogliatoio, ha rivolto all'arbitro reiterate espressioni irriguardose”.
E contro la Fiorentina…
Il presidente del Cagliari, dunque, non potrà essere presente per la prima di campionato della sua squadra contro la Fiorentina all'esordio in Serie A previsto domenica sera.
