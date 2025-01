Accardi: "Per Folorunsho il passaggio dal Napoli alla Fiorentina è un'occasione persa"

Nelle prossime ore Michael Folorunsho diventerà un calciatore della Fiorentina. In arrivo dal Napoli in prestito oneroso con diritto di riscatto si tratta, escludendo Valentini, del primo acquisto di questo mercato invernale.

“Occasione persa”

Sul conto del centrocampista italiano si è espresso a Radio Marte il procuratore Beppe Accardi: “Per Folorunsho il passaggio alla Fiorentina è un'occasione persa. Purtroppo non si è mai creato feeling con Antonio Conte, e questo è un fattore fondamentale per la crescita e la valorizzazione di un calciatore. Se le cose stavano così allora è stato meglio salutarsi, ma per l'ex Verona resta un'occasione persa”.