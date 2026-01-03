Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato a DAZN delle trattative di mercato dei rossoblù, menzionando anche Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista in forza alla Fiorentina.

"Nicolussi Caviglia è il giocatore che cerchiamo"

Giulini ha dichiarato: “Abbiamo avuto lo stop di Deiola che ne avrà per diverse settimana, cerchiamo un giocatore in mezzo al campo. Stiamo seguendo tre centrocampisti e Nicolussi Caviglia è uno di questi. Ci auguriamo che il rinforzo di cui abbiamo bisogno possa arrivare presto e darci una mano".

Rivoluzione a centrocampo per la Fiorentina

Le dichiarazioni del patron dei rossoblù confermano le intenzioni della Fiorentina nel voler rinnovare il centrocampo per la seconda parte della stagione lasciando spazio a nuovi arrivi.