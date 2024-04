La Gazzetta dello Sport: I riflettori puntati addosso ad Italiano, rebus Gonzalez

Un articolo dedicato ai viola su La Gazzetta dello Sport che troviamo in edicola stamani.

Pagina 7

Il titolo del pezzo è: "Fiorentina per tutti e per sé in Conference Italiano va sul turnover". Sottotitolo: "Forze fresche nella partita con il Viktoria Beltram e Maxime Lopez favoriti, rebus Nico".

Riflettori puntati su Italiano

Articolo che inizia così: "La responsabilità è doppia: per la Fiorentina e per il ranking Uefa. Vincenzo Italiano giovedì in Conference League, a partire dalle scelte di formazione, non potrà sbagliare una mossa perché avrà i riflettori puntati addosso da parte dei tifosi della Fiorentina, ma anche di tutti coloro che sperano in un posto in più nella prossima Champions League".