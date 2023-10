Nel corso di un’intervista a TMW Radio, il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha avuto modo di parlare anche di Fiorentina facendo grandi complimenti alla squadra viola.

"La Fiorentina è la squadra che nel primo tempo ci ha messo più in difficoltà in assoluto fra quelle che abbiamo affrontato”-ha detto- “anche se poi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo e l'abbiamo ripresa”.

“Mister Italiano si avvicina alle mia idea di calcio. Io vorrei sempre stare nella metà campo di avversaria ed essere aggressivo per 90 minuti, ma so che è impossibile farlo per due tempi. Devi saperti difendere anche basso, alto, medio. Io alleno tantissimo queste situazioni di gioco con la mia squadra. Credo che sia fondamentale valutare sempre la miglior strategia difensiva. Per le mie idee di calcio Guardiola è il numero uno, un maestro. Come allenatore italiano oggi dico invece Roberto De Zerbi. Senza dimenticare Zeman, un maestro etico e professionale che mi ha insegnato tantissime cose”.

“Italiano lavora da tre anni con la Fiorentina, avendo quindi sviluppato una conoscenza reciproca ben affinata. I suoi giocatori si muovono in maniera eccellente, la Fiorentina mi ha davvero impressionato in positivo. Penso che serva equilibrio nei giudizi, perché il campionato è ancora molto lungo. Tre settimane fa per esempio sentivo che l'Inter aveva già vinto il campionato, poi ha perso una partita e tutto è tornato in bilico. Ci vuole pochissimo per alzarsi o cadere. Per lo Scudetto dico Inter, Milan e Juventus, ma ribadisco che per me la Fiorentina può essere la mina vagante e spezzare gli equilibri lì davanti".