La Gazzetta dello Sport: Palladino, la coppa per convincere tutti

Due pagine sulla Fiorentina presenti stamani su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 22

Titolone è: “Fiorentina notte da grande”. E ancora: “Palladino la coppa per convincere tutti Cerca la terza finale e ritrova Kean”. Sommario: “Dopo i due ko con Italiano in panchina, la Viola insegue un successo in Europa. Prova di maturità con il Betis Moise al centro dell'attacco”. In breve: “Colpani torna con la squadra I tifosi viola saranno 1200 e lo stadio sarà esaurito”.

Pagina 23

Presente un'intervista a Lo Celso che dice: “Betis ambizioso pure in Europa Ma sarà dura”.