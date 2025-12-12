Zanetti recupera Gagliardini contro la Fiorentina. Gift Orban e l'ex Valentini in panchina al Franchi

La Fiorentina si è tolta un bel peso di dosso tornando a vincere, ancora una volta in Conference contro la Dinamo Kiev. Eppure la partita importante da tre punti sta per arrivare: domenica al Franchi, contro il Verona, è già una finale per la salvezza, come ha detto lo stesso Vanoli.

Verona: Gagliardini compensa assenze a centrocampo

I gialloblù preparano la sfida di Firenze: manca solo la rifinitura di domani, che confermerà la disponibilità o meno di due centrocampisti (come già riportato in precedenza). In ogni caso, in mezzo al campo, il tecnico Paolo Zanetti può contare su Roberto Gagliardini, tornato a disposizione dopo la squalifica per diffida scontata contro l'Atalanta.

Valentini in panchina contro l'ex, Orban…

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, le prove di formazione del Verona vedono ancora una volta l'attacco composto da Giovane e da Mosquera. Sarebbe ancora una volta panchina, anche contro la Fiorentina, per Gift Orban. Confermato anche il terzetto difensivo, con l'ex viola Valentini che non partirà dal primo minuto.